За розтрату понад ₴20 млн. на будівництві казарм судитимуть керівників підрядної організації

Київською міською прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно групи осіб за фактом заволодіння 20 млн гривень бюджетних коштів, виділених державою на будівництво казарм.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, засновник, директор та бухгалтер підрядного підприємства, не маючи досвіду і технічної можливості, свідомо прийняли участь у тендері Міністерства оборони України, вказавши найнижчу серед підрядників ціну щодо будівництва казарм у Житомирській та Полтавській областях.

Після одержання авансового платежу у сумі понад 20 млн гривень, задля створення уяви законності своїх дій, вказані особи перерахували кошти на рахунки підконтрольних фірм та витратили їх на власні потреби.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області ДСР НП України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура