У Запоріжжі затримали молодика, який вдарив поліцейського

19-річного порушника комендантської години було доставлено до відділу поліції для складання адміністративних матеріалів. Молодик, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час спілкування із правоохоронцем наніс йому удар кулаком в обличчя. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

21 липня близько 01:30 піший наряд поліції в районі площі Маяковського помітили сп’янілого чоловіка. Правоохоронці перевірили документи у порушника комендантської години та доставили до відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького РУП для складання адміністративних матеріалів.

Знаходячись в холі адміністративної будівлі молодик почав поводити себе агресивно, голосно висловлювався нецензурною лайкою на адресу поліцейських. Крім того, він під час спілкування з інспектором-черговим наніс йому один удар кулаком в обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, затриманому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Нагадаємо: у Запоріжжі за допомогою небайдужого громадянина поліцейські затримали грабіжника

Відділ комунікації поліції Запорізької області