На Одещині зловмисника судитимуть за побиття чоловіка, незаконне заволодіння його автомобілем та хуліганство зі зброєю

Слідчі висунули правопорушнику обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Наприкінці січня ввечері на вулиці в одному із сіл Курісовської ОТГ зловмисник у нетверезому стані побив незнайомця, забрав у нього легковик та поїхав кататися.

У лікарні потерпілому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом носових кісток та множинні садна, що, відповідно до висновку експерта, відносяться до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я.

За кілька годин викликані на місце події поліцейські розшукали правопорушника. Той їздив по населеному пункту, порушуючи правила дорожнього руху. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був п’яний. Норма алкоголю в його організмі перевищувала допустиму у понад сім разів.

Також поліцейські встановили, що зловмисник, поки катався на легковику, зустрів ще двох людей і, аби налякати, вистрілив біля них у землю з належної йому вогнепальної зброї. На щастя, ніхто з них не постраждав.

«Ми затримали молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і за нашим клопотанням на час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ми висунули фігуранту обвинувачення у спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, у незаконному заволодінні транспортним засобом та хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Ці злочини кваліфіковані за ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 289 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому – позбавлення волі строком до семи років», – прокоментував старший слідчий слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Віталій Недзельський.

Крім цього, відносно правопорушника були складені адміністративні матеріали за порушення ПДР. Зокрема, до суду поліцейські скерували протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. І суд присудив молодикові штраф у розмірі 17000 гривень та позбавив права керування транспортними засобами на рік. Також за порушення водієм правил користування попереджувальними сигналами при початку руху та зміні його напрямку, керування транспортним засобом без належного на це права поліцейські склали відносно порушника постанови за ч. 2 ст. 122 та ч. 2 ст. 126 КУпАП і наклали на нього стягнення у вигляді штрафів у сумі 3400 гривень.

Березівський районний відділ поліції Одещини