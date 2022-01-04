На Дніпропетровщині затримали на хабарі керівника одного з міських управлінь Держпродспоживслужби

Затримали посадову особу сьогодні, 4 січня, під час отримання 26 000 гривень неправомірної вигоди.

За вказану суму керівник одного з міських управлінь обіцяв підприємцю посприяти в отриманні експлуатаційного дозволу на переробку неїстівних продуктів тваринного походження. А саме: інспектування потужностей (об’єктів) з метою встановлення їх відповідності технічним регламентам та вплив на посадових осіб облуправління Держпродспоживслужби задля позитивного прийняття ними рішення.

Сьогодні, 4 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили посадову особу під час отримання неправомірної вигоди. У службовому кабінеті правоохоронці вилучили 26 000 гривень. Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька північна окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України