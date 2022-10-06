За ухилення від сплати аліментів судитимуть буковинця, який заборгував дитині понад 115 тис. грн.

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який ухиляється від сплати аліментів (ч. 1 ст. 164 КК України).

За даними слідства, з січня 2021 року 43-річний житель Чернівецького району ухиляється від сплати визначених рішенням суду коштів на утримання неповнолітнього сина. Сума боргу сягає понад 115 тис. грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура