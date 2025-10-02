На Львівщині водій збив на смерть 17-річну дівчину і намагався втекти

За даними слідства, у ніч проти 2 жовтня у Самбірському районі 24-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці.

Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності.

Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі дії тривають.

Львівська обласна прокуратура

