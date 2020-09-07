Жертвами двох псевдогазівниць-крадійок стали три жительки Охтирщини

Правоохоронці констатують: в усіх трьох випадках зловмисниці діяли за однією й тією ж схемою — поки одна відволікала господарів «перевіркою» газової плити, інша швидко оглядала житло і викрадала гроші та ювелірні вироби.

Відтак, тільки за один день за рахунок довірливих охтирчанок крадійки збагатилися на три тисячі гривен та поцупили кілька одиниць золотих і срібних прикрас.

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження та розпочали пошуки псевдогазівниць: на вигляд молодим жінкам близько 30-ти років, зростом 160-165 см, мають смаглявий колір шкіри і темні короткі зачіски.

Правоохоронці застерігають громадян від зайвої довірливості: не впускайте у свої будинки і квартири незнайомих людей, ким би вони не називались і під яким би приводом не намагалися увійти до вашого житла.

Найбільше від рук такого роду злодіїв потерпають пенсіонери і літні одинокі люди. Тож їх найперше слід застерегти від подібних «візитерів». Окрім того, поліцейські рекомендують громадянам заздалегідь домовлятися з представниками комунальних служб, щоб вони попередньо телефонували і повідомляли про необхідність оглянути те чи інше обладнання, встановлене у приватному помешканні.

Будьте уважні, обачні та розсудливі – і вам не доведеться стати жертвою злочину. Проте якщо вже так склалися обставини, і ви потерпіли від рук злочинців – невідкладно сповістіть про це на спецлінію «102». Чим скоріше поліція розпочне розслідування та пошуки зловмисників, тим більше шансів на успішне розкриття злочину та повернення викраденого майна.

Відділ комунікації поліції Сумської області