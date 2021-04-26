Заступник директора одного з інститутів НААН вимагав у орендаря приміщення щомісячну «винагороду» 

Посадовець вимагав 10 000 грн щомісячно від підприємця. Ця сума була свого роду орендною платою за приміщення, що перебуває в управлінні Інституту Національної академії аграрних наук України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області з колегами-правоохоронцями викрили зловмисника. Сьогодні, 26 квітня, його затримали після одержання 10 000 грн на території Інституту. Гроші вилучили на місці.

Раніше: поліцейські задокументували отримання заступником директора ще 10 000 грн наприкінці березня.

Таким чином загальна сума одержаної посадовцем «винагороди» складає 20 000 грн.

Затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України