Фігуранти, серед яких сертифікований інженер-землевпорядник, скориставшись відсутністю у Державному земельному реєстрі записів про власників земельних ділянок у межах Мішково-Погорілівської сільської ради, підробили документи, вписавши туди підставну особу, а надалі продали їх. Нині поліцейські завершили досудове розслідування. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на початку січня 2022 року група осіб, до складу якої входили троє чоловіків віком 49, 50 і 72 роки та 57-річна жінка, провели шахрайську оборудку з легалізації земельної ділянки площею 2 га, на якій знаходиться об’єкт нерухомого майна — очисні споруди, які на праві власності належать територіальній громаді.

49-річний підприємець та його 50-річний знайомий спланували схему незаконного заволодіння грошовими коштами підприємця, продавши йому земельну ділянку, документація на яку була підроблена.

До злочинної діяльності фігуранти залучили 52-річного сертифікованого інженера-землевпорядника, який, сприяючи іншим співучасникам у реалізації їхнього злочинного умислу, запропонував 57-річній жінці зареєструвати на її ім’я право на вказану земельну ділянку з метою подальшого продажу, на що жінка погодилась.

Інженер підробив документацію, згідно з якою право власності на земельну ділянку мала спільниця зловмисників. Після чого продали об’єкт місцевому підприємцю.

Коли покупець прийшов до фізичної особи-підприємця, якою надаються послуги в сфері землеустрою, щоб розробити технічну документацію для зміни цільового призначення землі, то йому повідомили, що вказані документи на земельні ділянки фіктивні. Покупець повідомив про це продавця, але грошові кошти йому не повернули.

У лютому цього року усім чотирьом фігурантам слідчі відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління, за погодженням із Миколаївською окружною прокуратурою, повідомили про підозру у вчинені злочину.

Нині слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті. Зловмисникам інкримінують шахрайство, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів та використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою (ч. 2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

За вчинений злочин угрупованню загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Подальшу їх долю вирішить суд.

Відділ комунікації поліції миколаївської області