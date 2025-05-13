На Волині викрито чергового переправника ухилянтів за кордон

Переплисти річку та опинитися вже у Польші – таким чином 54-річний волинянин пропонував нелегально потрапити до сусідньої країни чоловіку призовного віку. Його затримали під час отримання частини грошей.

Оперативники Волинського управління ДВБ, ВВВБ по 6 прикордонному загону Держприкордонної служби у взаємодії із слідчими ГУНП у Волинській області затримали 54-річного місцевого мешканця, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант пропонував чоловікам призовного віку послуги з нелегального перетину кордону з Республікою Польша, шляхом переправи через прикордонну річку – Західний Буг. Як винагороду просив 8500 доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання частини від обумовленої суми, як аванс за послугу. Фігуранту вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – від 7 до 9 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України