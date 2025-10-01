У Сумах судили зрадника, який знімав для росіян будівлю СБУ

Зарічний районний суд міста Суми визнав громадянина винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 вересня.

У серпні минулого року мешканець Сум у Telegram написав незнайомець, який представився представником компетентних органів РФ і запропонував співпрацю.

Чоловік погодився і отримав завдання провести огляд розташування певної будівлі та прилеглої території на предмет кількості цивільних осіб та військовослужбовців, які там перебувають. Обвинувачений відправив голосове повідомлення з інформацією про наявність військовослужбовців у будівлі і військовий автотранспорт на території поруч, а також надіслав скриншот із GoogleMaps із відміткою розташування будівлі. За це він отримав близько тисячі гривень на банківську картку.

У вересні зловмисник оглядав будівлю та прилеглу територію Управління СБУ в Сумській області. Куратор наполягав на відеофіксації, тому обвинувачений ходив туди повторно і вів зйомку на мобільний телефон.

На відео було зафіксовано автомобілі будівлі УСБУ в Сумській області, Управління Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України в Сумській області, а також Сумської обласної прокуратури. Навідник повідомляв про велику кількість припаркованих автомобілів кольору оливи, відміткою маршруту руху, зображеного на відеозаписі, а також надсилав скриншот з відміткою маршруту руху транспорту. За виконану роботу чоловіку заплатили 2,5 тисячі гривень.

Візити коригувальника зафіксували камери відеоспостереження, які розміщені на адміністративній будівлі Управління СБУ в Сумській області.

У судовому засіданні чоловік не визнав вину і скористався правом не давати показання.

Але суд вважає, що обвинувачення повністю підтверджується зібраними доказами.

У результаті негласних слідчих (розшукових) дій було знято переписку навідника з куратором.

За даними слідства, спілкування велося з номера телефону, що належить громадянину РФ, який є співробітником прикордонного управління ФСБ в Курській області.

Після затримання обвинуваченого в його мобільному телефоні знайшли збережений контакт цього співрозмовника.

Адвокат говорив, що обліковий запис у месенджері «Телеграм» був зламаний і це не його підзахисний вів переписку з представником РФ. Але суд вважає цю версію необґрунтованою. У судовому засіданні телефон дослідили за участю спеціаліста, який не встановив жодних слідів злому і спроб авторизації з інших пристроїв. Як пояснив спеціаліст, злом облікового запису одразу помітний для користувача, оскільки у месенджері «Телеграм» надходить повідомлення про спробу авторизації з нового пристрою.

Також суд вирішив, що не підтверджується і версія захисника про провокаційні дії невідомих осіб, які бажали помститися обвинуваченому через неприязні відносини. Жодних доказів на спростування позиції обвинувачення або на підтвердження своєї версії подій сторона захисту суду не надала.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна за винятком житла. Він раніше судимий — у 2024 році за зберігання наркотиків.