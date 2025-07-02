Завершено слідство у справі про вимагання $150 тис. правоохоронцями
НАБУ і САП завершили розслідування справи вимагання працівниками Бюро економічної безпеки та поліції Київщини хабаря у керівника компанії.
За даними слідства, два детективи БЕБ та слідчий Нацполіції вимагали 150 тис. дол. США за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Підозрювані тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості переслідування, вироку і конфіскації майна.
Співучасникам злочину повідомили про підозру у червні цього року.
Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій, осіб звільнили із займаних посад.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.