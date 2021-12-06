У Вінниці викрили організаторку місця розпусти під виглядом масажного салону

3 грудня працівники Управління міграційної поліції спільно зі слідчими обласної поліції припинили роботу борделю, замаскованого під масажний салон. Організувала заборонений бізнес в одній з вінницьких квартир багатоповерхівки 30-річна мешканка іншого регіону країни, яка втягувала жінок у зайняття проституцією.

Щоденно, відповідно до графіка, який складала організаторка, працювали позмінно 5 — 6 дівчат. Усі вони з різних регіонів країни та опинились у складних життєвих обставинах. Послуги інтимного характеру коштували до 6 000 грн за годину.

За словами начальника Управління міграційної поліції Вінниччини Кирила Доценка, коли у салон увійшли поліцейські, там, крім адміністраторки, знаходились шість молодих жінок віком від 19 до 26 років та четверо клієнтів.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили записники з інформацією про кількість клієнтів та виручку, гроші, отримані за надання сексуальних послуг, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, договори про оренду квартири та інші речові докази.

Організаторці за сутенерство та втягнення осіб в заняття проституцією загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області