У Сєвєродонецьку поліцейські затримали корегувальника вогню окупантів

26-річний мешканець м. Сєвєродонецьк за допомогою дрону корегував вогонь по рідному місту. Саме він направив снаряди окупантів на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту.

Затримали чоловіка співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління ГУНП спільно зі співробітниками Сєвєродонецького районного управління поліції.

Сєвєродончанин передавав інформацію через чат у мережі Telegram, де відправляв представникам рф карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів. На карті він не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними міткамі системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ «Колабораційна діяльність». Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Національна поліція України