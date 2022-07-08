Нацполіція викрила групу торговців вогнепальною зброєю та боєприпасами

Злочинну групу затримали безпосередньо під час чергового збуту зброї. В ході обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено автомати Калашникова, велику кількість боєприпасів та вибухових пристроїв, в тому числі гранати та тротилові шашки.

Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаментів карного розшуку, оперативної служби та оперативно-технічних заходів Національної поліції України задокументували злочинну діяльність трьох осіб віком 40, 54 та 28, які налагодили збут вогнепальної зброї та боєприпасів на території міста Києва.

Поліцейські зафіксували три факти реалізації автоматів та набоїв до них.

6 липня зловмисників затримали за силової підтримки бійців підрозділу поліції особливого призначення безпосередньо під час чергового збуту автоматичної зброї – кулемета Калашникова та понад трьох тисяч набоїв до нього.

В ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, а також в нежитлових приміщеннях, що ними використовувались, поліцейські вилучили 8 одиниць вогнепальної зброї, понад 6 тисяч боєприпасів та вибухових пристроїв, втому числі гранати і тротилові шашки.

Наразі учасники злочинної групи затримані в процесуальному порядку, найближчим часом їм буде повідомлено про підозру в зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Національна поліція України