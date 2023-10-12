Правоохоронці оперативно затримали підозрювану у вбивстві мешканки Івано-Франківська

26-річна мешканка Івано-Франківська нанесла ножове поранення 32-річній жінці. Потерпіла померла на місці події. На місце негайно виїхали керівництво і працівники ГУНП в Івано-Франківській області та Івано-Франківського районного управління поліції. Вбивство поліцейські розкрили по «гарячих слідах». Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

12 жовтня на лінію 102 зателефонував мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що його співмешканці нанесли ножові поранення. На місце були негайно скеровані всі профільні служби поліції Прикарпаття.

Правоохоронці встановили, що фігурантка вчинила конфлікт з чоловіком та його співмешканкою. Словесна перепалка, яка раптово виникла, переросла у бійку, під час якої підозрювана спричинила ножове поранення в область серця 32 – річній жінці. Від отриманого тілесного ушкодження вона померла до приїзду швидкої допомоги. Після конфлікту фігурантка втекла з місця події.

Оперативні працівники за лічені години встановили особу підозрюваної та її місце знаходження.

26-річну мешканку Івано-Франківська виявили за місцем проживання. Вона раніше не судима. За місцем проживання поліцейські також виявили та вилучили ніж, яким ймовірно були завдані тілесні ушкодження потерпілій. Фігурантку поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально – процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини