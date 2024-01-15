На Закарпатті директор фірми з міжнародних перевезень переправляв ухилянтів за кордон

Оперативники та слідчі Тячівського районного відділу поліції, у співпраці з працівниками СБУ, припинили діяльність стійкого каналу переправи військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

У ході оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що організатором схеми є 36-річний житель села Топчино Тячівського району. Фігурант, будучи керівником фірми, яка надає послуги з міжнародних перевезень, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну налагодив незаконний бізнес: зловмисник підшукував чоловіків, які бажають уникнути мобілізації, та пропонував їм за гроші покинути межі країни. Охочих фігурант працевлаштовував водіями на своє підприємство.

Надалі, маючи доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем, підприємець вносив дані своїх співробітників у систему «Шлях», що дозволяло їм безперешкодно перетнути кордон в офіційних пунктах пропуску.

За оперативною інформацією, такими послугами бізнесмена скористалися близько 30 чоловіків.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного. Вилучено готівку в різній валюті на загальну суму орієнтовно 500 тисяч у гривневому еквіваленті, печатки та документи, які скерують експертам на дослідження.

36-річному закарпатцю слідчі поліції, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області