15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала експоліціянтка-зрадниця з Харківщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною вже колишню поліцейську у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори довели, що під час окупації смт Дворічна Куп’янського району правоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах.

Так, будучи на той час діючим співробітником Національної поліціі України, жінка обійняла посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

Під час прийому на «роботу» вона власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України.

Згодом вона зайняла посаду «участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)» у вказаному незаконному правоохоронному органі.

Зрадниця особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події.

Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Наприкінці липня їй навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

До винесення вироку обвинувачена перебувала під вартою.

У судовому засіданні вона свою вину у скоєному не визнала.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 30 листопада 2023 року жінку засуджено до 15 років позбавлення волі

з конфіскацією майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура