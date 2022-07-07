За безпідставне використання сотень тисяч бюджетних гривень на Одещині судитимуть ексдиректора КП

Поліцейські встановили, що чоловік, будучи керівником установи, неналежним чином здійснював контроль за роботою комунального підприємства. Своєю недбалістю посадовець допустив неправомірне збагачення головного бухгалтера на свою користь за рахунок «мертвої душі».

Доведено: головбух вирішила покращити своє фінансове становище за рахунок коштів місцевого бюджету і почала нараховувати для себе додаткову заробітну плату на ім’я свого родича, який не працював на підприємстві. В той самий час директор установи не перевіряв достовірність відомостей у бухгалтерських документах та правомірність здійснення жінкою нарахування заробітних плат, премій, матеріальної допомоги та інших виплат. Неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, посадовець допустив розтрату коштів підприємства в розмірі кількох сотень тисяч гривень.

За результатами досудового розслідування слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури оголосили чоловіку підозру в службовій недбалості за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо: головній бухгалтерці правоохоронці раніше повідомили про підозру за ч.2 ст.191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюється причетність інших посадових осіб до махінацій з коштами місцевого бюджету.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Одеського районного управління поліції № 2)