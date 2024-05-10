На Прикарпатті затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Конфлікт між фігурантом та його знайомою виник під час вживання спиртних напоїв. Поліцейські затримали чоловіка на місці події. Йому уже оголосили підозру.

8 травня на лінію «102» зателефонував 40 – річний мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що в його помешканні померла знайома.

На місце була скерована слідчо-оперативна група Івано-Франківського РУП. Правоохоронці одразу виявили на тілі 48-річної жінки, мешканки Івано-Франківська, сліди насильницької смерті.

Як вдалося з’ясувати слідчим, напередодні фігурант у своїй оселі розпивав зі знайомою спиртні напої. Надалі між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік умисно наносив тяжкі тілесні ушкодження стороннім предметом. Від отриманих травм, жінка померла на місці.

З помешкання поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому уже повідомлено підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини