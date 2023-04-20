Слідчі поліції Луганщини повідомили про підозру групі колаборантів-освітян

Встановлено, що мешканка Старобільського району добровільно обійняла посаду начальниці псевдоуправління освіти так званої «адміністрації Старобільського району лнр». Фігурантка організувала та очолила організовану групу, до складу якої увійшли три жінки та чоловік-директори закладів освіти на тимчасово окупованій території Старобільського району.

Учасники організованої групи здійснювали інформаційну діяльність, зокрема вони надавали інтерв’ю для ЗМІ рф та так званої «лнр», спрямовані на підтримку окупаційної влади.

Наразі слідчі поліції Луганщини повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального Кодексу України (Колабораційна діяльність вчинена за попередньою змовою організованою групою).

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють оперативники Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ.

Відділ комунікації поліції Луганської області