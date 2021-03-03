Чотирьох мешканців Одещини судитимуть за розбійні напади на будинки громадян

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 мешканців Одещини, підозрюваних у скоєнні розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідством з’ясовано, що влітку минулого року зловмисники скоїли три розбійні напади на приватні будинки громадян в Одесі та області, із застосуванням насильства.

Згідно розробленого плану, спільники уночі проникали до будинків, зв’язували потерпілих, били і вимагали цінні речі та заощадження.

Слід зазначити, що одним із потерпілих є суддя одного із районних судів на Одещині.

Об’єктом посягання нападників були мобільні телефони, годинники, коштовні прикраси та готівка.

Загальна сума завданих збитків склала понад мільйон гривень.

За скоєння вказаних кримінальних правопорушень спільникам загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури