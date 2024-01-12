На Миколаївщині військовослужбовець убив свого командира, а потім застелився сам

У Миколаївській області військовослужбовець застрелив свого командира, а тоді покінчив життя самогубством.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

«Подія сталася 7 січня. Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата, унаслідок чого той помер. Потім військовослужбовець застрелився сам», – сказав Кльопов.

За його словами, наразі порушено кримінальне провадження. Слідство здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, процесуальне керівництво проводить Миколаївська спецпрокуратури у сфері оборони.

Інші обставини події встановлюються, тривають допити свідків.