Арештовано майно на ₴650 млн., яке належить підприємствам РФ і РБ

Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 33 тис. тонн мінеральних добрив, які належать підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Арештовано майно в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що міндобрива — калій хлорид було ввезено на територію України у порушення митного законодавства. Їх орієнтовна вартість складає 650 млн гривень.

Вирішується питання про конфіскацію арештованого майна у дохід держави.

Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.

Офіс Генпрокурора