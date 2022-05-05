Арештовано майно на ₴650 млн., яке належить підприємствам РФ і РБ
Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 33 тис. тонн мінеральних добрив, які належать підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Арештовано майно в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що міндобрива — калій хлорид було ввезено на територію України у порушення митного законодавства. Їх орієнтовна вартість складає 650 млн гривень.
Вирішується питання про конфіскацію арештованого майна у дохід держави.
Досудове слідство триває і здійснюється Бюро економічної безпеки.Tweet