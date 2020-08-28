На Тернопольщине пьяный тесть зарезал 33-летнего зятя

В Тернопольской области во время словесного конфликта тесть убил зятя. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 60-летний мужчина в последние годы злоупотреблял алкоголем, поэтому в семье часто возникали конфликты. Полиция неоднократно приезжала на вызовы о семейном насилии.

Во время распития алкогольных напитков между 60-летним тестем и 33-летним зятем возник конфликт, в результате которого мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им удар в область сердца.

«Пострадавший еще смог выйти на улицу и упал. На момент ссоры в доме была и дочь дебошира, но вмешаться в разборки не смогла из-за травмы ноги», — говорится в сообщении.

Раненого мужчину увидели соседи, положили в собственный автомобиль и поехали навстречу «скорой», которую сразу вызвали. Однако довезти раненого в больницу не успели — мужчина умер.

Злоумышленник в содеянном сознался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст. 115 УК Украины. // golos.ua