Підрядник та інженер з технагляду завдали громаді майже ₴1,2 млн. збитків під час відновлення житлових будинків у Бучі

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру підряднику у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а інженеру з технагляду – у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підрядник виконував роботи з відновлення багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф у місті Буча.

Він склав і видав офіційні документи із завищеними показниками вартості фактично виконаних робіт, використаних матеріалів та витрат.

Інший підозрюваний не забезпечив належним чином технічний нагляд на об’єкті будівництва відповідно до вимог затвердженої проєктної документації та погодив акт приймання виконаних робіт. На цій підставі товариству зайво перераховано майже 1,2 млн грн бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура