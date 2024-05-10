Грабіж із проникненням до будинку в Рівненському районі: суд взяв під варту двох підозрюваних

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури двом жителям Рівненського району повідомлено про підозру у грабежі, поєднаному з насильством та проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що двоє чоловіків, один з яких раніше судимий, діючи за попередньою змовою, ввечері 7 травня незаконно проникли до будинку мешканця села Тайкури, Рівненського району, побили господаря та вкрали його телефон і особисті документи.

Правоохоронці оперативно встановили особи зловмисників, знайшли їх за місцем проживання та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

9 травня Рівненським районним судом задоволено клопотання прокурора про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури