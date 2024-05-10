Тисячу доларів вимагала «суддівська» за не притягнення до адміністративної відповідальності

Саме таку суму неправомірної вигоди вимагала службова особа одного з судів Одеської області за вплив на суддю. Такі протиправні дії можуть обернутися для правопорушниці вісьмома роками позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі поліції встановили, що, перебуваючи на посаді консультанта в одному з районних судів Одещини, жінка вирішила незаконно збагатитись, використовуючи своє службове становище, зв’язки та знайомства у суді.

Зловмисниця почала вимагати від малознайомого їй чоловіка неправомірну вигоду в розмірі однієї тисячі доларів за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Відносно громадянина у суді перебували матеріали адміністративного провадження щодо порушення ним правил дорожнього руху.

Отже за таку винагороду жінка обіцяла вплинути на суддю, яка розглядала справу, щоб та прийняла позитивне рішення у справі та закрила провадження.

Про факт вимагання неправомірної вигоди чоловік повідомив до правоохоронних органів, і були вжитті заходи щодо припинення та документування протиправних дій.

Службовицю затримали «на гарячому» під час передачі обумовленої суми грошей. Кошти в якості речових доказів слідчі вилучили, а жінку затримали в процесуальному порядку.

«Ми зібрали достатньо доказів та повідомили правопорушниці про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному із вимаганням такої вигоди. Це правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі строком від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Також встановлено, що відносно підозрюваної на розгляді в одному з судів Одеси знаходяться матеріали провадження, де вона обвинувачується у скоєні злочинів, кваліфікованих за ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Отже, це не перший злочин, до якого вона причетна. Також суд задовольнив наше клопотання та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, її було відсторонено від посади. Слідство триває», – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Роман Яловий.

Заходи проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини