Так званий «головний інспектор митного посту» підозрюється в колабораціонізмі

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Старобільщини в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

У ході слідства встановлено, що наприкінці квітня – на початку травня 2022 року 51-річний чоловік вступив у злочинну змову з представниками ворожих сил та добровільно зайняв посаду «головного інспектора митного посту «Старобільськ» Державного митного комітету ЛНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Луганська обласна прокуратура