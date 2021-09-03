33-річний водій, через пияцтво якого загинув батько та постраждав син, уник покарання

33-річний Микола Кицак за кермом був нетверезим

Яворівський районний суд призначив 4 роки позбавлення волі водієві Volkswagen Vento, з вини якого рік тому біля Яворова загинув 57-річний чоловік. Однак суд звільнив його від відбування покарання, обмежившись іспитовим терміном.

Аварія трапилася 23 серпня 2020 року о 20:30 на вул. Івана Франка у селі Старий Яр, що поблизу Яворова. 33-річний Микола Кицак, який їхав нетверезим за кермом автомобіля Volkswagen Vento, перевищив швидкість, виїхав за межі дороги і перекинувся в кювет. Унаслідок аварії 57-річний пасажир автомобіля, батько водія, загинув, а 5-річного сина Миколи Кицака госпіталізували до лікарні.

У суді Микола Кицак свою провину визнав повністю і пояснив, що того дня разом із батьком і 5-річним сином повертався риболовлі у селі Залужжя, де вживав алкоголь. По дорозі додому в селі Старий Яр його автомобіль занесло й він перекинувся в кювет.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського районного суду Ірина Карпин визнала Миколу Кицака винним у порушенні правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права сідати за кермо на три роки.