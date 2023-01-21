Власникам смартфонів на Android загрожує новий небезпечний вірус

Проникаючи в смартфон, Hook передає зловмисникам повний контроль над пристроєм.

Дослідники компанії із забезпечення безпеки мобільних пристроїв ThreatFabric виявили нове шкідливе ПЗ для Android під назвою Hook, пише УНІАН.

Як йдеться у повідомленні, проникаючи в телефон, він передає оператору призначені для користувача дані та встановлює повний контроль над пристроєм. Додаток може переглядати та завантажувати повідомлення, контакти, історію пошуку і навіть листування з месенджерів.

Зазначається, що головною ціллю Hook є банківські додатки, що належать фінансовим організаціям по всьому світу. На поточний момент шкідник був помічений в США, Іспанії, Австралії, Польщі, Канаді, Туреччині, Великобританії, Франції, Італії та Португалії.

Що цікаво, серед кіберзлочинців Hook поширюється по сервісній моделі. У даркнеті готовий набір хакерських інструментів $7 тис.за один місяць використання.

За даними дослідників, Hook створила кіберзлочинна група DukeEugene. Вони ж відповідальні за розробку інших небезпечних Android-вірусів, зокрема, BlackRock і ERMAC.