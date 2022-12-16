У Самборі поліцейські затримали жінку, підозрювану у вбивстві знайомого

14 грудня о 23.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Шухевича у Самборі виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники Самбірського районного відділу поліції, а також криміналісти поліції Львівщини. На тілі 35-річного власника квартири правоохоронці виявили численні ножові поранення, які, як встановили медики, і стали причиною смерті.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочинну причетна 37-річна мешканка Самбора. Під час конфлікту вона завдала господарю помешкання вісім ударів ножем у різні ділянки тіла.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманій про підозру в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області