У Києві судитимуть молодика, який жорстоко побив товариша

Слідчі завершили досудове розслідування стосовно 23-річного мешканця столиці, який наніс знайомому тілесні ушкодження під час побутового конфлікту. За скоєне йому загрожує до восьми років в’язниці.

Інцидент стався наприкінці минулого року в Солом’янському районі столиці. До поліції на спецлінію 102 зателефонували мешканці будинку, стурбовані гучною сваркою та звуками бійки. Для перевірки повідомлення за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

На місці події поліцейські встановили: двоє молодиків разом винаймали квартиру. Між ними виникла побутова суперечка, яка швидко переросла в конфлікт із застосуванням сили. Один із чоловіків почав бити іншого руками та ногами, спричинивши йому тяжкі травми та численні забої. Постраждалого госпіталізували, а нападника одразу затримали на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва