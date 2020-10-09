На Вінниччині припинено виробництво контрафактної насіннєвої продукції – вилучено понад 15 тон

Податковою міліцією ГУ ДФС у Вінницької області спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено виробництво контрафактної насіннєвої продукції.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України встановлено, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва такої продукції з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків. Реалізовували продукції на території України, використовуючи для цього суб’єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені як фізичні особи-підприємці.

Для нібито виробництва такої продукції було облаштовано відповідні складські приміщення, де кустарним способом насіннєвий матеріал фасувався до упаковок. В подальшому на них наносились підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки відомих іноземних виробників, надаючи таким чином продукції вигляд офіційної.

За результатами проведених спільно з працівниками СБУ ряду обшуків на території Вінницької області вилучено 1289 мішків насіннєвої продукції загальною вагою понад 15 тон, вартість якої становить понад 6 млн гривень Крім того, вилучено експрес-накладні служби доставки щодо придбання упакування, чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, відповідна фурнітура та транспортний засіб, який використовувався для транспортування та збуту такого товару.

Наразі слідчими до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучену продукцію.

Державна фіскальна служба України