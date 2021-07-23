Генпрокурор подписала подозрение заместителю председателя Харьковского облсовета Малышу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

«Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату. Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021, и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства процессуальным способом«, — написала генпрокурор.

По информации агентства, речь идет об Андрее Малыше.

Во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою помощь в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы.

Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами.

Также Венедиктова отметила, что политическая принадлежность фигурантов им не поможет, а скорее наоборот — внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля НАБУ и САП задержали зампредседателя Харьковского облсовета при получении взятки.