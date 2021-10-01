В Авдіївці виявили схрон вогнепальної зброї та боєприпасів

Правоохоронці вилучили установку ПТУР, кілька десятків гранат, гранатометів, а також мін. Схрон виявили на території гаражного кооперативу. Слідчі поліції Криму встановлюють походження вилученої зброї в рамках кримінального провадження. Про це повідомив начальник поліції Криму Віталій Стрижак.

За його словами, слідчі кримської поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), а також за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України.

В рамках цього розслідування слідчі поліції півострова виявили схрон вогнепальної зброї та боєприпасів. Схованку зі зброєю знайшли на території гаражного кооперативу міста Авдіївка на Донеччині.

Правоохоронці вилучили 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, понад 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів. Крім того, поліцейські виявили установку ПТУР та майже 14 тисяч патронів різного калібру.

«Наразі слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів, а також осіб, причетних до їх незаконного зберігання. Усе вилучене слідчі направили на експертизу», — сказав керівник поліції Криму Віталій Стрижак.

Управління комунікації Національної поліції України