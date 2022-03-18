У Києві затримали чоловіка, який наніс смертельні ножові поранення вітчиму

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Зловмисник під час сварки чотири рази вдарив ножем у шию цивільного чоловіка своєї матері. Потерпілий помер у кареті «швидкої», а правопорушника затримали поліцейські. За скоєне киянину загрожує до десяти років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі багатоповерхівки, яка розташована на вулиці Курнатовського, вони виявили чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

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Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав ножові поранення внаслідок конфлікту з сином своєї співмешканки:

«Чоловіки розпочали сварку під час спільного розпивання алкоголю. У результаті зловмисник взяв зі столу кухонний ніж та чотири рази вдарив ним опонента у шию. Після цього цивільна дружина потерпілого пішла до найближчої підстанції «швидкої» за допомогою, а зловмисник сховав ніж, який перед цим помив, та втік із квартири. Зрештою правопорушник повернувся на місце скоєння злочину, де ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Чернігівщини, 1987 року народження».

Травмований 67-річний власник помешкання помер у кареті швидкої медичної допомоги. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. З місця події слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж, який також направлено на відповідні експертні дослідження.

«За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статі 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі за погодженням з окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту повідомлення про підозру та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», — додав Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва

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