Генерала Галушкіна вдруге взяли під варту: тепер без права внести заставу

Колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання “Харків” Юрія Галушкіна за рішенням суду взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондентка “Суспільного” із зали суду.

Захист Галушкіна вже оголосив про намір оскаржити це рішення. Водночас суд зобов’язав слідчий ізолятор забезпечити підозрюваному необхідну медичну допомогу та лікування.

За словами родичів Галушкіна, на початку січня йому встановили пластину в плече, але з моменту затримання він не отримував жодної медичної допомоги. Рідні зазначають, що військовий потребує регулярних перев’язок і знеболювальних препаратів.

“Дива не сталося. Ми його і не очікували!”, ‒ прокоментував рішення судді адвокат генерала Михайло Величко.

Дзеркало тижня