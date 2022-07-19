На Київщині жінка підірвалася у лісі на ворожій міні

В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, медики не змогли її врятувати.

На Київщині загинула 65-річна жінка, яка підірвалась на міні.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

Згідно з повідомленням, вчора ввечері жителька села Мила разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну.

“В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула”, – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування (ст. 438 ККУ).

Також зазначається, що вибухотехніки обстежують прилеглі території.

В поліції закликали жителів не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникати лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати на спецлінію “102”. // УНІАН