Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 29.08.2023

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівка-Вербове, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області; Торського, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Торецьк, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П’ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Протягом минулого тижня до тимчасово окупованого Донецька прибувають нещодавно мобілізовані росіяни, більшість з яких колишні трудові мігранти, які свого часу приїжджали на заробітки та мали необережність отримати російські паспорти. Зі слів самих мігрантів вони мобілізовані фактично силоміць. Розселення відбувається по будинках, де немає господарів.

Також у Донецьку до російської окупаційної адміністрації надійшла вказівка щодо розгортання додаткових військових шпиталів під розміщення поранених російських окупантів, яких у великій кількості доставляють у місто. Під шпиталі мають передати офісні будівлі, а також приміщення управління підприємств.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація вимагає від місцевих мешканців, щоб ті обов’язкового отримали паспортів рф до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також, з 23 серпня цього року російські загарбники проводять рейди з виселення з помешкань українських громадян без реєстрації місця проживання «за російським законодавством» та привласнюють їхнє майно.

А у тимчасово окупованому Севастополі російські окупанти посилили заходи щодо виявлення українських активістів та учасників українського руху опору, що співпрацюють із спецслужбами України. Окупанти розповсюджують оголошення у яких закликають виявляти та передавати окупаційним карателям інформацію на підозрілих осіб, які здійснюють фото відео зйомки поблизу адміністративних та військових об’єктів.

А у Генічеську, що на тимчасово окупованій Херсонщині, в одному з приміщень пансіонату «Корал» російські окупанти обладнали катівню, куди доставляють осіб яких підозрюють у співпраці з спецслужбами України.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 – по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Загалом, орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 530 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 43 автомобіля та 11 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ