На Рівненщині рятувальник вимагав ₴25 тисяч хабаря за експлуатацію техніки

Заступника начальника загону ГУ ДСНС України у Рівненській області обвинувачують у вимаганні та отриманні хабаря від підприємця. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Відомо, що посадовець вимагав неправомірну винагороду у розмірі 25 000 гривень двома частинами, як оплату за заниження вартості послуг екскаватора і використання вказаної техніки понад строки, які визначені договором, протоколом узгодження ціни про виконання робіт та актом наданих послуг.

Рятувальника затримали ще 16 вересня цього року при отриманні другого траншу грошей у сумі 15 тисяч гривень. Першу частину коштів, а саме 10 тисяч гривень, він отримав тижнем раніше – 7 вересня.

Наразі, матеріали щодо посадовця ДСНС спрямовано до суду. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. // Рівненські новини