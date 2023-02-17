43-річна киянка виправдовувала дії окупантів та поширювала російську пропаганду

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 43-річній мешканці столиці за фактами неодноразового поширення інформації, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україні, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі «Facebook», поширювала матеріали на підтримку дій країни-агресора та виправдовування її дій проти України.

У ході досудового розслідування за місцем проживання підозрюваної проведено обшук та вилучено мобільний телефон з доказами її протиправної діяльності.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів містять виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура