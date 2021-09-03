В Киеве водитель на Audi протаранил три авто и пошел в кафе «праздновать»

Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе по адресу улица Маршала Конева, 12.

В результате аварии разбиты четыре машины и есть двое пострадавших, передает УНН.

Водитель автомобиля Opel остановился в крайней правой полосе для того, чтобы заехать на парковку продуктового магазина. В зеркало заднего вида увидели, как на полной скорости на них летит Audi, водитель которого даже не пытался тормозить, а наоборот давил на газ. Удар пришелся в заднюю правую часть, от чего Opel отбросило на метров 10 на встречную полосу. Audi продолжил движение дальше и влетел в припаркованные два автомобиля Lexus и Toyota, последние смог «перепарковать» на несколько метров в сторону.

Далее виновник ДТП пересел на пассажирское сиденье, другие участники происшествия и свидетели пытались оказать первую медицинскую помощь, так как он не был пристегнут и разбил лобовое стекло головой, а он вышел из своей машины и пошел в кафе «праздновать».

Только через некоторое время его нашли полицейские прибывшие на вызов и передали медикам для оказания медицинской помощи.

По словам свидетелей, водитель Audi был в сильном алкогольном опьянении. Пока медики пытались оказать помощь, последний бросался на полицию, а других участников обвинял в создании ДТП. В результате был госпитализирован в больницу.

Также получил травму носа пассажир Opel, который был пристегнут ремнем безопасности. Обломки от автомобилей разбросаны по всей дороге.

На место происшествия также прибыли владельцы припаркованных автомобилей, они в шоковом состоянии. Работают следователи, которые и установят все обстоятельства происшествия.