Затримано зловмисника, підозрюваного в підпалі автомобіля у Львові (фото, відео)

За скоєне 37-річному іноземцю, який після вчинення злочину втік на Закарпаття, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

2 листопада о 13.45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 52-річного львів’янина про те, що внаслідок підпалу пошкоджений його автомобіль «Range Rover», який він залишив поблизу однієї з шкіл на вулиці Зеленій у Львові.

До розкриття злочину були задіяні оперативники Управління карного розшуку та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1.

Проведеними заходами, зокрема вивчивши записи камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що зловмисник міг пересуватись автомобілем «Фольксваген Туарег».

Відстеживши маршрут, поліцейські виявили транспортний засіб на Закарпатті і, спільно з колегами з сусідньої області, затримали втікача в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України за кілька годин після вчинення злочину.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 37-річний іноземець. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області