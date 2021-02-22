Вимагання $2 тис. і підпал авто — у Харкові підозрюваним обрано запобіжні заходи

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою чотирьом чоловікам, затриманим 19 лютого 2021 року.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 трьом особам повідомлено про підозру за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з погрозою та застосуванням насильства стосовно потерпілого, умисного пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Ще одному чоловіку повідомлено про підозру за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з погрозою та застосуванням насильства стосовно потерпілого (ч. 2 ст. 189 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 680 000 грн.

Як раніше повідомляв керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що група з чотирьох осіб, діючи за попередньою змовою, протягом тривалого часу вимагала у чоловіка грошові кошти в сумі 2 тисяч доларів США.

Встановлено, що у жовтні 2020 року у потерпілого виник конфлікт з чотирма особами, які почали вимагати у нього гроші, вказуючи на неіснуючий борг. При цьому зловмисники погрожували застосуванням фізичного насильства та знищенням його майна.

Продовжуючи здійснювати тиск на потерпілого, невідомий кинув вибухову шашку у приміщення шиномонтажу, яке належить потерпілому.

15 січня цього року потерпілий передав зловмисникам 10 тис. грн через посередника в якості сплати частини боргу та після передачі 19 лютого іншої частини грошових коштів правоохоронцями на гарячому затримано чотирьох членів групи.

Крім того, встановлено, що троє підозрюваних причетні до підпалу автомобіля, який належить начальнику одного з відділів прикордонної служби Харківської області.

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція ч. 2 ст. 189 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Санкція ч. 2 ст. 347 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

Харківська обласна прокуратура