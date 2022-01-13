У шахрайствs на $150 тисяч викрито заступника начальника відділу Офісу Генпрокурора
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за сприяння Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора детективи НАБУ викрили та повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Офісу Генпрокурора та фізичній особі-посереднику у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та шахрайстві ( ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, заступник начальника відділу запропонував підприємцеві за винагороду допомогти із закриттям кримінального провадження, процесуальне керівництво в якому здійснювали прокурори Офісу Генпрокурора, а слідство – ДФС. А також повернути вилучене під час обшуків майно: комп’ютерну техніку та автівки Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continеntal GT, Land Rover Range Rover.
Працівник прокуратури запропонував бізнесмену надати йому 100 тис дол США нібито для подальшої передачі керівництву Офісу Генпрокурора. У подальшому він збільшив суму неправомірної вигоди до 150 тис дол США. До протиправних дій також залучив посередника.
Наразі здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються підозрювані. Слідчі дії для встановлення всіх ймовірних учасників злочину тривають.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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