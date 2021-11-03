48-річного одесита затримали за підозрою у вбивстві своєї матері

Подія сталася цієї ночі в квартирі на території Київського району, де родина проживала. Син до смерті забив 76-річну матір, виволік її тіло в під’їзд і втік з дому.

Правоохоронці затримали правопорушника за кілька годин у родичів, де він намагався сховатися.

Йому інкримінують вчинення умисного вбивства, що передбачене ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Одеське районне управління поліції № 1