48-річний мешканець Чернігова dідправив незнайомцю понад 200 тисяч гривень за неіснуючий автомобіль

Поліцейські наполегливо рекомендують бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернігівської області.

Вчора до поліції звернувся 48-річний мешканець Чернігова. В Інтернеті чоловік знайшов оголошення з приводу пригону авто із-за кордону за привабливою ціною.

Продавець пообіцяв швидко доставити авто за умови, якщо покупець перерахує передоплату на банківський рахунок. Потерпілий погодився і кількома платежами відправив незнайомцю загалом понад 200 тисяч гривень. Після цього зв’язок із продавцем обірвався. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся по допомогу до поліції. Нині поліцейські розшукують причетного до шахрайських дій у рамках кримінального провадження.

Поліція Чернігівської області закликає громадян: щоб не потрапити на гачок шахраїв, розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте і особисто оглянете його. Особливу недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень.

УК