Двоє поліцейських відсидять по 3 роки за ґратами за напад на подружжя

Лисянський районний суд Черкаської області визнав двох правоохоронців винними у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 березня.

У листопаді 2022 року в післяобідній час двоє патрульних поліції їхали на службовому автомобілі по вулиці в селі Почапинці. Їх увагу привернув саморобний транспортний засіб типу «мотоблок», схожий на трактор, що рухався їм на зустріч. За кермом був чоловік, а поруч сиділа його дружина.

Поліціянти вирішили перевірити, чи є у водія документи на транспортний засіб. Вони розвернулися і стали наздоганяти, подаючи спеціальний звуковий сигнал. Але за перу метрів транспотний засіб завернув на подвірʼя приватного будинку, де проживав власник. Неповнолітній син водія зачиняв ворота, коли у двір ввірвалися поліціянти. Вони вважали, що чоловік тікав від них і вимагали, щоб він сідав у їх службову машину, погрожуючи, що навчать його як на світі жити. Чоловік відповідав, що нікуди не піде і коли він щось порушив, то нехай на нього на його подвірʼї складають адмінпротокол. Тоді поліцейські без попереджень почали намагатися надіти на чоловіка наручники.

Потеріплий опинився у металевому ящику, що стояв на подвірʼї. Один із поліціянтів душив чоловіка, притискаючи ногою шию, заламував йому руки і бив ними об металевий борт ящика. За версією сімʼї, поліціянти самі штовхнули чоловіка у ящик. У поліції кажуть, що він сам туди впав.

Поліціянтам вдалося надіти на знесиленого чоловіка кайданки, після чого його витягли з ящика та вивели на вулицю і посадили в службову машину. Дружину потерпілого, яка намагалася допомогти, поліціянт копнув у ногу, наводив на неї пістолет, а потім пристебнув її наручником до металевої труби на подвірʼї. Коли чоловіка посадили в машину поліції, то наручник із жінки зняли. Після цього дружина стала на дорозі попереду машини поліції, а неповнолітній син позаду, заблокувавши рук. У цей час підійшла також мати затриманого. Літня жінка вступила в суперечку з поліцією і відкрила двері машини так, що її син у наручниках випав назовні.

З місця події чоловіка забрала швидка допомога. У нього діагностувала травму грудної клітки з переломом ребра і травму правого передпліччя з переломом кістки, а також численні гематоми по тілу. У дружини було садно на руці.

Пізніше до суду надійшов адмінпротокол про невиконання водієм вимоги про зупинку. Але у справі не було доказів і суд закрив справу за відсутністю складу правопорушення. Диск з відео, що мало би підтвердити, що водій не зупинився, суд визнав недопустимим доказом, оскільки він не містив відомостей про пристрій, на який здійснювалася відеофіксація, а на конверті не було підпису особи, яка його опечатувала.

За результатами службового розслідування, двох патрульних притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

За заявою дружини водія інцидентом зайнялося також Державне бюро розслідувань. У 2022 році до суду передали кримінальну справу за обвинуваченням двох працівників поліції. Останні винними себе не вважають і в судовому засіданні говорили, що це громадянини незаконно чинили їм опір і на них напали. Господарі спускали на них собаку і наказували дітям бити поліцейських.

Коли чоловік повернувся із лікарні додому, патрульні прийшли до нього і пропонували домовитися, але той не погодився. У суді обвинувачені говорили, що в них вимагали компенсації по 10 тисяч доларів із кожного. Потерпілі це заперечували і розповідали, що в лікарнію до побитого чоловіка приїжджав батюшка і просив не йти до суду, а потім дзвонив староста села і переконував домовитися, бо їм ще тут жити й інші поліцейські, їхні друзі, родичі будуть нести їм загрозу.

У судовому засіданні переглянули відеозаписи з реєстратора службового автомобіля та бодікамер поліцейських. Із відео вбачається, що працівники поліції раптово забігають до подвірʼя потерпілих, кажучи на порушення водієм правил дорожнього руху та вимагають пройти до службового автомобіля. Чоловік заперечує і говорить, що якщо у чомусь винен, то хай складають протокол на місці, бо він нікуди не піде. Натомість працівники поліції намагаються застосувати кайданки, чоловік оприрається і йому допомагає його дружина. Поліціянти застосовують фізичну силу до господарів, погрожують застрелити собаку, застосовують кайданки до людей. Чоловіка ведуть до службового автомобіля, ігноруючи його скарги на біль від наручників. За кілька хвилин знову відбувається сварка між поліцейськими та потерпілими і їх матірʼю. Чоловік, присівши на землю, скаржиться на погане самопочуття, а довкола лунають образи.

Із відеозапису події злочину, на думку суду, чітко вбачається зухвалість, агресивність та передчасність дій поліцейських. Навіть порушення водієм правил дорожнього руху України і непокора працівникам поліції не викликали необхідності застосування спецзасобів та спричинення тілесних ушкоджень і порушення недоторканості житла.

Обох поліціянтів засудили до 3 років позбавлення волі. Покарання вони відбуватимуть після набуття вироком законної сили, коли їх затримають.