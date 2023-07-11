$5,3 тис. за перетин кордону: повідомлено про підозру нардепці від «Слуги народу»

Народній депутатці від “Слуги народу” Людмилі Марченко та її помічниці повідомили про підозру у зловживанні впливом у справі про незаконне переміщення за кордон за системою “Шлях”.

“11 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру у зловживанні впливом чинному народному депутату. У той же час, детектив НАБУ вручив повідомлення про підозру й помічниці нардепа. Дії нардепа та її помічниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України”, — йдеться в повідомленні САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про народну депутатку Людмилу Марченко.

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”.

“У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України”, — зазначається в повідомленні.

У САП повідомляють, що після одержання дозволу помічниця нардепа зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів — 2 800 дол.